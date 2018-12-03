Никол Пашинян: Вооруженные силы Армении продолжают владеть стратегической инициативой на участке Нахичевани

Вооруженные силы Армении на участке Нахичевани армяно-азербайджанской границы продолжают владеть стратегической инициативой. Как сообщает «Арменпресс», об этом, в рамках предвыборной агиткампании, сообщил жителям города Арарат исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

“Вы знаете, что после того, как я был избран премьер-министром, Азербайджан очень скоро заявил о захвате 11 тысяч гектаров возле Нахичевана. К сожалению, в Армении нашлись силы, которые сознательно или несознательно повелись на эту дезинформацию. Я надеюсь, что вы изначально знали, что это полнейший абсурд, и что наши Вооруженные силы, как прежде надежно охраняли наши границы и нашу безопасность, так и сейчас. Конечно, те, кто были на границе и на передовой и владеют позиционными тонкостями, знают, что позиции подвергаются определенным сезонным изменениям. По сути, мы можем сказать следующее: как Вооруженные силы Республики Армения владели стратегической инициативой, так и сейчас полностью владеют стратегической инициативой”, - сказал Пашинян.

Он сообщил, что для того, чтобы убедиться в этом, он 15 дней назад побывал на участке Нахичевани армяно-азербайджанской границы и лично ознакомился с обстановкой. “Я призываю к аплодисментам в адрес наших солдат, которые стоят сейчас на границе. Аплодисменты нашим солдатам, нашим Вооруженным силам, нашим офицерам и генералам”, - подчеркнул Никол Пашинян.

Никол Пашинян сообщил также, что правительство Армении, армянский народ в Армении, Арцахе и Диаспоре сознает, что условия службы солдат должны в ближайшее время быть улучшены – начиная с продуктов питания до обмундирования и вооружения.

“И мы сегодня очень четко идем в этом направлении. Это очень серьезная работа”, - отметил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.