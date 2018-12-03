Папа Франциск зажег свечу в знак солидарности с народом Сирии

Папа Римский Франциск зажег 2 декабря свечу в знак солидарности с многострадальным народом Сирии. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщает папская пресс-служба. Обращаясь к верующим, собравшимся на римской площади Святого Петра, понтифик призвал всех молодых христиан присоединиться к нему в этой акции и зажечь свои свечи в поддержку сирийского народа, который в течение восьми лет страдает от военных действий.

"Эти огоньки надежды разгоняют тени войны. Мы призываем христиан, живущих на Ближнем Востоке оставаться там в качестве посланцев милосердия, прощения и примирения. Пусть огоньки надежды достигнут в эти дни всех, кто переживает конфликты и в других частях света", - сказал глава Римско-католической церкви.

Всего были розданы 50 тыс. "Свечей во имя мира в Сирии".