Пашинян не исключает внедрение некоторых механизмов переходной юстиции для возвращения государству украденных сумм

Правительство Армении поставило перед собой задачу потратить в ближайшие 5 лет на нужды армии дополнительно 2,5 млрд долларов. Как сообщает «Арменпресс», об этом, в рамках предвыборной агиткампании, сообщил жителям города Арарат исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

“Эти 2,5 млрд должны заплатить известные вам коррупционеры. Если они сделают это добровольно, мы все это учтем. Но это не означает, что это размер всей разграбленной суммы. Одной из самых важных задач является то, чтобы мы смогли объективно оценить, сколько украдено и сколько должно быть возвращено. Это нелегкая работа, однако надеюсь, что у нас хватит терпения довести ее до конца”, - отметил Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении отметил, что в предвыборной программе блока “Мой шаг” есть очень важный пункт о том, что политзаключенных в Армении больше не должно быть. “Для того, чтобы никто не мог считаться политзаключенным, необходимо, чтобы ни в чьем отношении не было бы беззакония, чтобы никто необоснованно не подвергся бы уголовному преследованию. Это чрезвычайно важно, а для того, чтобы уголовные дела были бы обоснованы, необходимо, чтобы они протекали в рамках закона. И, конечно, новый парламент, который будет иметь вотум доверия народа, может произвести определенные законодательные изменения. Я говорил, что очень вознюможно, что мы внедрим определенные элементы переходной юстиции, что даст возможность предусмотреть эти проблемы”, – сказал Никол Пашинян.

Он заметил, что надо суметь разработать формулу, как себя вести в случаях, когда, например, кто-нибудь придет в следственные органы и заявит, что допустил злоупотребления, украл такую-то сумму и готов эту сумму вернуть. “Это очень важный вопрос, который нам надо будет в парламенте обсудить. И, конечно, общественность должна также участвовать в этих обсуждениях, поскольку, с одной стороны, мы видим, что общественность ставит перед нами требование, чтобы мы продуктивно боролись с коррупцией, а с другой стороны, правовые процедуры во многих случаях не позволяют, чтобы действовали быстро”, - сказал исполняющий обязанности премьер-министра.