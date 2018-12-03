В Париже задержаны 378 участников протестных акций

Французская полиция задержала на минувших выходных 378 человек во время протестов, которые сопровождались крупными беспорядками в Париже, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Отмечается, что порядка двухсот задержанных в понедельник и во вторник предстанут перед судом. Некоторым из них может грозить до семи лет тюремного заключения.

Глава парижской полиции Мишель Дельпюэш накануне вечером заявил, что беспорядки во французской столице достигли "беспрецедентного" уровня. Он осудил подобные действия. Дельпюэш также сообщил, что за время протестов в Париже участники акций подожгли шесть зданий, а также более ста автомобилей. По его словам, протестующие в ходе столкновений с полицейскими использовали молотки, садовые инструменты, распыляли аэрозоли.

Между тем радиостанция RTL в понедельник опубликовала результаты опроса, которые показывают, что подавляющее большинство французов по-прежнему поддерживают движение "желтых жилетов", несмотря на беспорядки, охватившие Париж. Согласно данным исследования, 72% жителей Франции выступают в поддержку движения.