5 декабря в Милане состоится встреча Зограба Мнацаканяна с министром ИД Азербайджана

При посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, 5 декабря в Милане состоится встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с министром иностранных дел Азербайджана “льмаром Мамедьяровым.

Как сообщает «Арменпресс» , об этом в своем микроблоге в “Твиттере” написала пресс-секретарь министра ИД Анна Нагдалян.