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5 декабря в Милане состоится встреча Зограба Мнацаканяна с министром ИД Азербайджана


При посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, 5 декабря в Милане состоится встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с министром иностранных дел Азербайджана “льмаром Мамедьяровым.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в своем микроблоге в “Твиттере” написала пресс-секретарь министра ИД Анна Нагдалян.


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