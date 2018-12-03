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Миссия ОБСЕ проведет плановый проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана


Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проведет плановый мониторинг режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта 4 декабря.

Наблюдатели проведут мониторинг юго-восточнее населенного пункта Куропаткино Мартунинского района Карабаха. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью Министерства иностранных дел Республики Арцах, с позиций Армии обороны Карабаха наблюдение будут осуществлять полевые помощники Личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и Геннадие Петрика (Молдова), а также сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия).

Власти Карабаха выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.


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