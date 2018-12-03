Апелляционный суд продолжает рассматривать жалобу об освобождении Роберта Кочаряна от ареста

Апелляционный суд продолжает рассматривать жалобу об освобождении второго президента Армении Роберта Кочаряна от ареста на основании его статуса неприкосновенности. Как сообщает «Арменпресс», на судебном заседании председательствует судья Рубен Мхитарян.

В беседе с журналистами адвокат Кочаряна Айк Алумян отметил, что в повестке дня сегодняшнего заседания предусмотрены выступления сторон защиты и обвинения.

“На прошлом судебном заседании мое выступление осталось незаконченным, поскольку рабочее время истекло. Теперь я должен продолжить свое выступление, в ходе которого я коснусь также новых обстоятельств”, - сказал Алумян, не исключив, что сегодня рассмотрение жалобы будет завершено.

“Это будет зависить от ряда обстоятельств – как долго продлится выступление стороны обвинения и насколько подробно изучит это дело суд”, - сказал Алоян.