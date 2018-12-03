Глава МИД Ирана назвал сюрреализмом политику США

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал сюрреализмом подход США в международных отношениях. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило агентство ILNA.

"Сегодняшний подход США в международных отношениях - это сюрреализм, - заявил Зариф. - Мало того, что Вашингтон нарушает резолюцию 2231 СБ ООН и даже угрожает наказать тех, кто не желает соблюдать незаконные санкции США. Теперь американцы еще и обвиняют Иран в нарушении этого соглашения".

В субботу госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Тегеран провел испытание баллистической ракеты средней дальности вопреки резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. По его словам, речь идет о "баллистической ракете средней дальности, которая способна переносить несколько боеголовок". Таким образом, нынешнее заявление Зарифа стало реакцией именно на эти обвинения Госдепа.