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Британцы сняли фильм про убийство козла на мертвом языке


Короткометражный фильм на мертвом вавилонском языке сняли лингвисты Кембриджского университета Великобритании. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Лента получила название «Бедный человек из Ниппура», она длится 20 минут. В центре истории — молодой человек, который решил отомстить за убийство своего козла чиновником. Действие происходит две тысячи лет назад.

Вавилонский язык был распространен в Месопотамии на протяжении двух тысяч лет до рождества Христова, а затем стал исчезать, пока полностью не перестал существовать.

 

 




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