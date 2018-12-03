Катар намерен покинуть ОПЕК

Государство Катар намерено покинуть Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на министра по вопросам энергетики Катара Саада бен Шарида аль-Кааби.

"Катар решил выйти из членства в ОПЕК с января 2019 года", - заявил глава ведомства. Он также добавил, что руководство ОПЕК было уведомлено об этом в понедельник утром.

Страна хочет сосредоточиться на добыче газа и производстве сжиженного природного газа,добавил министр.



