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Катар намерен покинуть ОПЕК


Государство Катар намерено покинуть Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на министра по вопросам энергетики Катара Саада бен Шарида аль-Кааби.

"Катар решил выйти из членства в ОПЕК с января 2019 года", - заявил глава ведомства. Он также добавил, что руководство ОПЕК было уведомлено об этом в понедельник утром.

Страна хочет сосредоточиться на добыче газа и производстве сжиженного природного газа,добавил министр.

 

 

 




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