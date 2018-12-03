Государство должно гарантировать инвалидам самостоятельную и достойную реализацию своих прав: Омбудсмен

Администрация Защитника прав человека Армении, в связи с Международным днем инвалидов, распространила заявление. «Арменпресс» представляет заявление адмонистрации ЗПЧ:

“3 декабря отмечается Международный днем инвалидов. Этот, объявленный ООН день является поводом в очередной раз поднять вопрос о том, что, из-за существующих в нашей стране стереотипов, инвалиды зачастую не рассматриваются как обладатели права, полноправные члены общества. Проблема в том, что из-за существующей медицинской модели инвалидности инвалиды не рассматривались как полноправные субъекты права и не придавалось должное значение их право на независимую жизнь. Следовательно, чрезвычайно важно перейти от медицинской модели к социальной, благодаря чему будут сломлены эти стереотипы.

Вопрос защиты прав инвалидов всегда находится в центре внимания Омбудсмена, который в своих ежегодных докладах и в своих общщественных обсуждениях всегда поднимает вопрос о проблемах инвалидов.

Сегодня существуют пока структуры, учебные заведения, объекты культуры, которые не приспособлены для инвалидов. Государство должно создать равные возможности и условия, чтобы последние, как полноправные субъекты права, могли бы самостоятельно реализовать свои права.

Необходимо гарантировать активную вовлеченность инвалидов в политическую, культурную и экономическую жизнь.

Чрезвычайно важна также доступность информации для инвалидов, поскольку она способствует принятию самостоятельных решений, осведомленности о правах и возможностях и полноценной интеграции в обществе.

Особое внимание необходимо обратить проблемы детей-инвалидов. Сегодня детям пока не доступны или не полностью доступны службы своевременного обнаружения инвалидности и бесплатного восстановления, инклюзивное образование, особенно в дошкольном возрасте.

Для нахождения решений в вопросе реализации прав инвалидов необходима совместная работа и заботливость”.