Председателю ООО «Флеш» Барсегу Бегларяну предъявлено обвинение

Предварительное следствие по делу крупного бизнесмена, собственника компании "Флеш" Барсега Бегларяна завершено, дело передано в суд. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении.

Обвинения предъявлены Бегларяну и директору базы компании Ованнесу Овсепяну по части 2 статьи 322 Уголовного кодекса Армении (самоуправство, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения).

Ранее в результате проведенных в рамках уголовного дела мероприятий было установлено, что в компании "Флеш" в 2015 году были совершены хищения в особо крупных размерах. Владелец компании и его родственники обвинили в этом бывшего коммерческого директора "Флеш" и потребовали восстановить нанесенный ущерб.

Бегларян и Овсепян применили насилие, угрожая расправой, а также шантажировали пострадавшего. Они выдвинули условия бывшему коммерческому директору: либо оформить на них квартиру, находящуюся на проспекте Азатутюн в Ереване, либо заплатить 20 тысяч долларов.

В результате бывший коммерческий директор под контролем Бегларяна 25 апреля 2016 года заложил в банке свою квартиру. Из вырученных денег 9 миллионов 700 тысяч драмов он отдал компании.

На основании добытых материалов Барсегу Бегларяну и директору базы компании Ованнесу Овсепяну предъявлены обвинения по части 2 статьи 322 Уголовного кодекса Армении.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.