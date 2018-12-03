Арсен Торосян заявил о намерении создать в Армении санавиацию

Минздрав Армении, совместно с компанией Armenian Helicopters LLC, намерен создать в 2019 году в Армении санавиацию. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Армении Арсен Торосян.

«Сегодня с утра полетали на вертолете компании Armenian Helicopters LLC, Минздрав Армении в 2019 году, совместно с компанией Armenian Helicopters LLC, намерен создать в Армении санавиацию. Цель испытаний – наметить посадочные места в 2 крупных МЦ Еревана – МЦ «Григир Лусаворич» и МЦ «Эребуни». Служба санавиации начнет декствовать примерно через 3-4 месяца: надо будет переоснастить вертолеты, разработать механизм эвакуации пациентов»,- пишет он.

И.о. министра здравоохранения Армении Арсен Торосян обещал в дальнейшем поделиться новостями.