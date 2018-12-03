Благодаря оперативной работе подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, СНБ Армении раскрыла и предотвратила ряд преступлений по новым эпизодам. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СНБ Армении. Служба национальной безопасности Армении раскрыла еще несколько коррупционных дел.

В частности, одно из дел касается Армянской атомной станции. По данным следствия, некие лица, находясь в тесных связях с должностными лицами ААЭС, оформив формальные документы о перепродаже и завысив цены на системы безопасности для ААЭС, ухитрились продать системы стоимостью 7 млн драмов за 33 млн драмов, тем самым нанеся государству ущерб в размере 25 млн драмов. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело, производится расследование, изучается законность поставок ААЭС.

Кроме того, выяснилось, что директор гюмрийского филиала ГНКО «Ереванская государственная консерватория имени Комитаса» в течение 5 лет присваивал деньги, выделяемые организации. На основе материалов, подготовленных оперативными подразделениями Службы национальной безопасности, выяснилось, что директор в течение 2012 -2017 годов перечислил 121 млн драмов, выделенных гюмрийскому филиалу ГНКО «Ереванская государственная консерватория имени Комитаса», на счет руководимой им общественной организации, после чего присвоил деньги.

Кроме того, СНБ раскрыла ряд случаев хищений в муниципальных органах областей Армении, в частности, по вопросам выплат зарплаты несуществующим сотрудникам, приобретения топлива и различных товаров, оказания соцпомощи неимущим семьям и пр.

По данным эпизодам возбуждено 10 уголовных дел, которые направлены в соответствующие следственные органы для дальнейшего расследования.

СНБ Армении еще раз предупреждает, что расходование бюджетных средств будет находиться под неусыпным контролем оперативников, и будут предприняты меры для предупреждения подобных преступлений.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.