Зограб Мнацаканян примет участие в заседании глав МИД стран, участвующих в миссии НАТО «Решительное содействие»
И.о. главы МИД Армении Зограб Мнацаканян 4 декабря отправится в Брюссель для участия в заседании глав МИД стран, участвующих в миссии НАТО «Решительное содействие». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.Как сообщает пресс-служба МИД, в рамках визита запланированы также двусторонние встречи.
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