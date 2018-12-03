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Зограб Мнацаканян примет участие в заседании глав МИД стран, участвующих в миссии НАТО «Решительное содействие»


И.о. главы МИД Армении Зограб Мнацаканян 4 декабря отправится в Брюссель для участия в заседании глав МИД стран, участвующих  в миссии НАТО «Решительное содействие». Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Как сообщает пресс-служба МИД, в рамках визита запланированы также двусторонние встречи.


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