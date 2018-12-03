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Командир афганских талибов уничтожен в ходе авиаудара США


Известный полевой командир афганских талибов  - мулла Абдул Манан - был убит на юге Афганистана в результате авиаудара, нанесенного США. Как передает Арменпресс, об этом сообщает "Нью-Йорк Таймс" со ссылкой на повстанческую группу и афганских и американских чиновников.

Движение "Талибан"  охарактеризовало смерть муллы А.Манана как "большую потерю", однако заявило, что это не повлияет на деятельность группы.

"Движение "Талибан" должно рассмотреть возможность активизации мирных переговоров, а не борьбы", - заявила в свою очередь, представитель сил США в Афганистане Дебра Ричардсон, подтвердив, что мулла А.Манан был убит.

А.Манан организовал компанию повстанцев по захвату большей части провинции Гильменд. Он также считается ключевой фигурой в формировании спецназа талибов - "Красного подразделения" - которое осуществляло смертоносные вылазки в различных районах страны.

 




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