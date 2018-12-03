Президент Нигерии опроверг сообщения о своей смерти и замене двойником

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари опроверг слухи о том, что он умер, а на смену ему пришел двойник из Судана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом пишет в понедельник газета The Guardian.

"Это на самом деле я, уверяю вас. Я скоро отпраздную свое 76-летие и по-прежнему буду силен", - заявил Бухари на встрече с соотечественниками в Польше в воскресенье, отвечая на вопрос о двойнике.

Он также отметил, что в период, когда у него были проблемы со здоровьем, многие рассчитывали на его смерть. "Некоторые люди даже связывались с вице-президентом, чтобы предложить свою кандидатуру заместителей, так как считали меня умершим", рассказал Бухари.

Заявление президента Нигерии было распространено также по электронной почте, соответствующее сообщение появилось и в твиттере Бухари.

В 2017 году Бухари проходил пятимесячный курс лечения в Великобритании, подробности о его проблемах со здоровьем не сообщались. В феврале 2019 года президент Нигерии планирует принять участие в выборах.