Трамп заявил, что Китай согласился сократить пошлины на импорт американских автомобилей

Власти Китая согласились сократить и снять пошлины на ввоз в страну автомобилей американского производства. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом в воскресенье американский президент Дональд Трамп написал в Twitter.

"Китай согласился сократить и снять пошлины на ввоз автомобилей в Китай из США. На данный момент размер пошлин составляет 40%", - написал президент.

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять усилия для заключения нового торгового соглашения за 90 дней. При этом глава Белого дома согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию на сумму в 200 млрд долларов с 10% до 25%.