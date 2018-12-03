Известно расписание матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2020-го года сборной Армении по футболу. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ФФА.2-го декабря в Дублине состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2020-го года.

Сборная Армении оказалась в группе J, где ее соперниками станут команды Италии, Боснии и Герцеговины, Финляндии, Греции и Лихтенштейна.

Представляем расписание матчей сборной Армении. Начало игр указано по ереванскому времени.

23.03.2019 – Босния и Герцеговина - Армения (23:45)

26.03.2019 - Армения - Финляндия (21:00)

08.06.2019 - Армения - Лихтенштейн (20:00)

11.06.2019 – Греция - Армения (22:45)

05.09.2019 - Армения - Италия (20:00)

08.09.2019 - Армения – Босния и Герцеговина (20:00)

12.10.2019 – Лихтенштейн - Армения (22:45)

15.10.2019 – Финляндия - Армения (22:45)

15.11.2019 - Армения - Греция (20:00)

18.11.2019 – Италия - Армения (22:45)

Начало матчей – по ереванскому времени.