Генеральный прокурор Армении обратился с ходатайством в НС Армении - дать согласие на арест депутата Арама Арутюняна

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян обратился с ходатайством к спикеру парламента Ара Баблояну с просьбой дать согласие на арест экс-министра охраны природы Армении, депутата Арама Арутюняна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Генпрокуратуры Армении.

В рамках уголовного дела, возбужденного по факту получения Арутюняном взятки в особо крупном размере, было установлено, что в 2008 году в бытность министром охраны природы, он потребовал и получил от С.А. 14 миллионов долларов с целью выдачи лицензии на изучение и разработку месторождений цветных металлов в трех областях республики – Сюникской, Гегаркуникской, Лорийской и Котайкской.

Напомним, что ранее о даче взятки Арутюняну сообщала бизнесмен Сильва Амбарцумян. Судя по всему, данное уголовное дело возбуждено на основании ее заявления.

Пытаясь замести следы, Арутюнян приобрел за рубежом имущество, совершив преступление по статье "отмывание денег". По этому делу обвинения предъявлены еще двум лицам, они приговорены к аресту и объявлены в розыск.

Одновременно следствие опубликовало солидный список недвижимости, принадлежащей Арутюняну в Армении. Ему принадлежат особняки, квартиры, жилой комплекс в Ереване, ресторан, земельные участки. Он также задекларировал свыше полутора миллиона долларов денежных средств.

В Генпрокуратуре отмечают, что полученные фактические данные подтверждают непосредственное участие Арама Арутюняна в преступных действиях. Ему инкриминируют совершение особо тяжких преступлений против государственной службы и экономической деятельности.

В совершении преступления замешаны близкие Арутюняна либо люди, работавшие в возглавляемых им структурах. Данное обстоятельство дает повод предположить, что он может принять меры по оказанию незаконного влияния на участников уголовного процесса.

С целью не допустить попытки Арутюняна скрыться от следствия, сфальсифицировать документы и материалы по делу, генпрокурор просит спикера парламента дать согласие на арест экс-министра.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.