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СМИ: аравийская коалиция упростит выезд на лечение 50 раненых хуситов после запроса ООН


Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, согласилась упростить процедуру транспортировки для лечения 50 раненых бойцов мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в ответ на запрос спецпосланника ООН Мартина Гриффитса. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление представителя коалиции Турки аль-Малики.

Как уточнил представитель коалиции, принадлежащий ООН самолет прибудет в аэропорт Саны в понедельник, откуда доставит 50 раненых хуситов в столицу Омана - город Маскат.

Решение об упрощенной транспортировке было принято после совещания с правительством Йемена и направлено на укрепление доверия между сторонами конфликта в Йемене в преддверии консультаций под эгидой ООН в Швеции, намеченных на декабрь, уточнил аль-Малики.

Как ранее уточнял телеканал, консультации с участием сторон конфликта в Йемене под эгидой ООН пройдут в Швеции с 6 по 14 декабря.

 

 




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