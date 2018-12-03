СМИ: аравийская коалиция упростит выезд на лечение 50 раненых хуситов после запроса ООН

Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, согласилась упростить процедуру транспортировки для лечения 50 раненых бойцов мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в ответ на запрос спецпосланника ООН Мартина Гриффитса. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление представителя коалиции Турки аль-Малики.

Как уточнил представитель коалиции, принадлежащий ООН самолет прибудет в аэропорт Саны в понедельник, откуда доставит 50 раненых хуситов в столицу Омана - город Маскат.

Решение об упрощенной транспортировке было принято после совещания с правительством Йемена и направлено на укрепление доверия между сторонами конфликта в Йемене в преддверии консультаций под эгидой ООН в Швеции, намеченных на декабрь, уточнил аль-Малики.

Как ранее уточнял телеканал, консультации с участием сторон конфликта в Йемене под эгидой ООН пройдут в Швеции с 6 по 14 декабря.