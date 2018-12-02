Президент РФ предложил Николу Пашиняну отложить саммит ОДКБ 6-го декабря

Президент РФ Путин предложил и.о. премьер-министра Армении Николу Пашиняну отложить саммит ОДКБ 6-го декабря, который должен был пройти в Санкт-Петербурге. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 2-го декабря сказал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Во время нашего последнего разговора президент РФ Путин предложил отложить саммит ОДКБ 6-го декабря, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить вопросы в рабочем порядке и пойти на саммит с готовым решением. Думаю, решение вопроса в рабочем порядкебудет правильнее»,- сказал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

По его словам, была договоренность обсудить 6-го декабря вопрос генсека ОДКБ и решить его.сказал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.