Президент РФ предложил Николу Пашиняну отложить саммит ОДКБ 6-го декабря
21:45, 2 Декабрь, 2018
Президент РФ Путин предложил и.о. премьер-министра Армении Николу Пашиняну отложить саммит ОДКБ 6-го декабря, который должен был пройти в Санкт-Петербурге. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 2-го декабря сказал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.
«Во время нашего последнего разговора президент РФ Путин предложил отложить саммит ОДКБ 6-го декабря, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить вопросы в рабочем порядке и пойти на саммит с готовым решением. Думаю, решение вопроса в рабочем порядкебудет правильнее»,- сказал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.По его словам, была договоренность обсудить 6-го декабря вопрос генсека ОДКБ и решить его. «Но, поскольку в ходе обсуждений стало ясно, что консенсуса нет, то нет смысла повторять Астану, и это неконструктивно. Договоренность следующая: мы продолжим рабочие обсуждения - до достижения консенсуса»,- сказал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.