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Президент РФ предложил Николу Пашиняну отложить саммит ОДКБ 6-го декабря


Президент РФ Путин предложил и.о. премьер-министра Армении Николу Пашиняну отложить саммит ОДКБ 6-го декабря, который должен был пройти в Санкт-Петербурге. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 2-го декабря сказал  и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Во время нашего последнего разговора президент РФ Путин предложил отложить саммит ОДКБ 6-го декабря, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить вопросы в рабочем порядке и пойти на саммит с готовым решением. Думаю, решение вопроса в рабочем порядкебудет правильнее»,- сказал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

По его словам, была договоренность обсудить 6-го декабря вопрос генсека ОДКБ и решить его. «Но, поскольку в ходе обсуждений стало ясно, что консенсуса нет, то нет смысла повторять Астану, и это неконструктивно. Договоренность следующая: мы продолжим рабочие обсуждения - до достижения консенсуса»,- сказал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.


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