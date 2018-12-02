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Никол Пашинян надеется, что им удастся превратить военно-промышленный комплекс  в  локомотив экономики  Армении


В ближайшие  5 лет необходимо серьезнейшим образом развивать военно-промышленный комплекс.

Как передает Арменпресс, так сказал исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий  список  блока «Мой  шаг», в ходе  предвыборной  агитации в  Егегнадзоре.     

«Военно-промышленный комплекс – это та  сфера экономики, которая  производит продукцию военного или двойного назначения. 21-й  век предоставил нам эту  возможность. В территориальном  плане  в  Армении вряд ли возможно наладить производство, например, танков  Т-90, но когда мы  говорим, что Армения  должна стать страной  высоких технологий, то имеем в  виду, что в  21-м веке изменилась и логика военной  промышленности.  Если производство первых самолетов имели  свою логику, то сегодня производятся беспилотные летательные аппараты», - сказал Пашинян.

По словам исполняющего обязанности премьер-министра, в  Армении уже налажено производство БПЛА, но оно нуждается в  особом внимании и модернизации.

«Мы будем обращать особое  внимание продукции высокотехнологичной продукции ВПК. Надеемся, что нам  действительно удастся превратить военно-промышленный комплекс  в  локомотив экономики  Армении. Это нам поможет не только открыть тысячи рабочих мест, но и поможет Армении самостоятельно решать проблемы  безопасности. Безопасность Армении и Арцаха станет для  нас абсолютным приоритетом», - сказал Никол Пашинян.

Он отметил, что в  Армении есть производства, которые могут выполнять заказы Министерства  обороны.




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