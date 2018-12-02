Никол Пашинян надеется, что им удастся превратить военно-промышленный комплекс  в  локомотив экономики  Армении

В ближайшие 5 лет необходимо серьезнейшим образом развивать военно-промышленный комплекс.

Как передает Арменпресс, так сказал исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий список блока «Мой шаг», в ходе предвыборной агитации в Егегнадзоре.

«Военно-промышленный комплекс – это та сфера экономики, которая производит продукцию военного или двойного назначения. 21-й век предоставил нам эту возможность. В территориальном плане в Армении вряд ли возможно наладить производство, например, танков Т-90, но когда мы говорим, что Армения должна стать страной высоких технологий, то имеем в виду, что в 21-м веке изменилась и логика военной промышленности. Если производство первых самолетов имели свою логику, то сегодня производятся беспилотные летательные аппараты», - сказал Пашинян.

По словам исполняющего обязанности премьер-министра, в Армении уже налажено производство БПЛА, но оно нуждается в особом внимании и модернизации.

«Мы будем обращать особое внимание продукции высокотехнологичной продукции ВПК. Надеемся, что нам действительно удастся превратить военно-промышленный комплекс в локомотив экономики Армении. Это нам поможет не только открыть тысячи рабочих мест, но и поможет Армении самостоятельно решать проблемы безопасности. Безопасность Армении и Арцаха станет для нас абсолютным приоритетом», - сказал Никол Пашинян.

Он отметил, что в Армении есть производства, которые могут выполнять заказы Министерства обороны.