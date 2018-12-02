Стартовые  составы команд Arsenal  и  Tottenham  

Стали известны стартовые составы Arsenal и Tottenham на матч 14-го тура английской Премьер-лиги.

Как передает Арменпресс, «оружейники» выйдут на поле в следующем составе: Лено, Бельерин, Холдинг, Мустафи, Папастатопулос, Колашинац, Мхитарян, Торрейра, Ивоби, Джака, Обамеянг.

Игра начнется в 18:05 по ереванскому времени.