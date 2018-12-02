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«Алашкерт» уступил «Арарату», «Пюник» - «Гандзасар-Капану»


В 19 туре  первенства Армении в Высшей  лиге состоялись еще два матча.

Как передает Арменпресс, на ереванском Республиканском стадионе «Пюник» уступил  «Гандзасар-Капану» со счетом 1:3. Эрик  Варданян был единственным, кто отличился в составе «Пюника». В капанской  команде  авторами голов  стали Мигран Манасян, Геворк  Оганян и Лубумбо Мусонда.

«Арарат» принимал у  себя  действующего чемпиона – команду «Алашкерт», и  победил с минимальным счетом. Гол забил Гор Погосян.




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