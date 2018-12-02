«Алашкерт» уступил «Арарату», «Пюник» - «Гандзасар-Капану»
В 19 туре первенства Армении в Высшей лиге состоялись еще два матча.
Как передает Арменпресс, на ереванском Республиканском стадионе «Пюник» уступил «Гандзасар-Капану» со счетом 1:3. Эрик Варданян был единственным, кто отличился в составе «Пюника». В капанской команде авторами голов стали Мигран Манасян, Геворк Оганян и Лубумбо Мусонда.
«Арарат» принимал у себя действующего чемпиона – команду «Алашкерт», и победил с минимальным счетом. Гол забил Гор Погосян.
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