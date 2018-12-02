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Лавров: Путин и Эрдоган согласовали шаги по демилитаризованной зоне в Идлибе


Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Буэнос-Айресе на полях саммита "двадцатки" согласовали шаги по выполнению договоренности о демилитаризованной зоне в провинции Идлиб. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, օб этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"На этой встрече также была подтверждена договоренность по Идлибу, - сказал он. - Было отмечено, что, несмотря на активные, последовательные действия наших турецких коллег, все-таки далеко не все экстремисты подчинились требованию освободить 20-километровую демилитаризованную полосу".

"Согласовали дальнейшие шаги, направленные на то, чтобы уважать договоренность по созданию такой демилитаризованной полосы, но одновременно предпринимать меры, чтобы экстремисты не пытались саботировать эту важнейшую договоренность, которую все приветствовали", - добавил Лавров.

17 сентября 2018 года в Сочи президенты России и Турции договорились к 15 октября создать в Идлибе демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Однако Анкара попросила дать ей дополнительное время и отложить начало совместного патрулирования в этой сирийской провинции в связи с неспособностью гарантировать условия безопасности со своей стороны.

На встрече с Путиным в Буэнос-Айресе в субботу Эрдоган предложил провести новый саммит по ситуации в Идлибе.

 




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