Дорога Раздан-Меградзор-Анкаван двусторонне открыта

Восстановлено двустороннее по дороге Раздан-Меградзор-Анкаван, которое было односторонне закрыто 1 декабря из-за камнепада.

1 декабря в районе 21։00 часов на 23 километре трассы республиканского значения Раздан-Меградзор-Анкаван произошел камнепад, в результате чего пришлось односторонне перекрыть движение.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, в результате проведенной работы компании «Раздан дорстрой» двусторонне движение восстановлено 2 декабря в 16։00 часов.