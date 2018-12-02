Время в Ереване: 11:07:36,   2 Декабрь

Дорога Раздан-Меградзор-Анкаван двусторонне открыта


Восстановлено двустороннее  по дороге  Раздан-Меградзор-Анкаван, которое  было односторонне закрыто 1 декабря  из-за камнепада.

1 декабря   в  районе  21։00 часов на 23 километре трассы  республиканского значения  Раздан-Меградзор-Анкаван произошел камнепад, в результате  чего пришлось односторонне перекрыть движение. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства транспорта, в результате  проведенной  работы  компании «Раздан дорстрой» двусторонне движение  восстановлено 2 декабря в  16։00 часов.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

11:57, 27.11.2018
Просмотрели 1254 раз
Делегации Грузии, Турции и Азербайджана отказались от юбилейных медалей ПАЧЭС: Ара Баблоян призвал не политизировать вопрос

19:06, 29.11.2018
Просмотрели 1160 раз
Нам необходимо создать справедливую и мирную обстановку для решения карабахского конфликта: Армен Саркисян на вопрос азербайджанского участника

19:55, 29.11.2018
Просмотрели 1159 раз
Никол Пашинян направил поздравительное послание Саломе Зурабишвили в связи с ее избранием на пост президента Грузии

17:45, 30.11.2018
Просмотрели 1101 раз
Правительство Никола Пашиняна в течение последних нескольких месяцев всегда внимательно относилось к Арцаху: Араик Арутюнян

10:50, 25.11.2018
Просмотрели 1042 раз
Будущее Армении зависит от всех и каждого из нас — послание  президента  Саркисяна  к началу агитационной  кампании по выборам в НС РА



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации