Юношеская сборная по шахматам  победила в  8 туре

Юношеская сборная Армении по шахматам продолжает выступления на Международной олимпиаде.

Как передает Арменпресс, в предпоследнем, 8 туре проходящей в Турции Олимпиады соперником наших ребят была команда США. Сборная Армении победила со счетом 1-3.

Сборная Армении набрала 10 очков и занимает 7 место.