«Арагац» проиграл «Арцаху»

Победное шествие лидера регулярного первенства Армении по баскетболу прервалось.

Как передает Арменпресс, во второй игре 9 тура первенства Лиги А 2018/19г. «Арагац» в гостях проиграл «Арцаху» со счетом 122-104.

Самым эффективным игроком признан член национальной сборной Армении Альберт Тадевосян («Арцах»), принесший команде 63 очка. Он провел в игре 35 минут, набрал 63 очка, 5 раз поймал отскочивший от кольца мяч и сделал 4 результативных паса.