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«Арагац» проиграл «Арцаху»


Победное шествие  лидера  регулярного первенства  Армении по баскетболу  прервалось.

Как  передает Арменпресс, во второй  игре  9 тура  первенства  Лиги А 2018/19г. «Арагац» в гостях  проиграл «Арцаху» со счетом  122-104.

Самым эффективным игроком признан член национальной  сборной  Армении Альберт Тадевосян («Арцах»), принесший  команде 63 очка. Он провел в  игре  35 минут, набрал 63 очка, 5  раз поймал отскочивший от кольца мяч и  сделал 4  результативных паса.

 




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