Контрактный  военнослужащий  получил смертельное огнестрельное  ранение

1 декабря в районе 20:50 часов, на оборонительной боевой позиции N-ской части МО РА, обнаружен контрактный военнослужащий Гор Агванович Саркисян (1987 г/р, в ВС с 2016г., Нор-Норкский в/к)) получивший смертельное огнестрельное ранение.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны РА, проводится расследования для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Министерство обороны РА выражает глубокое соболезнование семье, родным и сослуживцами Гора Саркисяна.