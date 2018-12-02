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Не будет экономии бюджетных средств, нужных для экспертизы самого высокого уровня в Амулсаре — Никол Пашинян


Для  правительства  РА  чрезвычайно важно, чтобы  результаты  экспертизы  в  Амулсарском руднике  были достоверными.

Как передает Арменпресс, так сказал исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий  список  блока «Мой  шаг», в ходе  предвыборной  агитации в  Сисиане.    

«Когда  я  вступил в  должность премьер-министра, мне необходимо было иметь полную  информацию, на основании которой  можно было  принять окончательное  решение.  К  моему  удивлению, такой  информации не  было, ее нет и сегодня. И для  нас вопросом из вопросов является следующий: является ли  эксплуатация  Амулсарского рудника губительной  для  водных систем Джермука и Севана?», - сказал он.

Пашинян отметил, что в  настоящее время  в  Следственном комитете РА  в связи с деятельностью Амулсарского рудника возбуждено уголовное  дело,  цель которого — выяснить,  какова оценка воздействия на окружающую среду,  основанная на достоверных фактах и заложенная в основу  разрешения  на эксплуатацию. 

«В рамках уголовного дела назначена  экспертиза, и мы  объявим международный  конкурс, не пожалеем денег из бюджета, чтобы  самая авторитетная и профессиональная международная компания  провела эту экспертизу.  Для  нас чрезвычайно важно, чтобы  результаты  экспертизы  в  Амулсарском руднике  были достоверными. И для  этого есть все  условия, поскольку  я  надеюсь, что вы  уверены в том, что наше правительство и я лично  не имеем какой-либо личной или другой  заинтересованности  в том или ином варианте  решения», - подчеркнул Пащинян, добавив, что сразу же  по получении результатов  экспертизы он обсудит этот вопрос с представителями соседних с Амулсаром  общин. 




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