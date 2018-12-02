Не будет экономии бюджетных средств, нужных для экспертизы самого высокого уровня в Амулсаре — Никол Пашинян

Для правительства РА чрезвычайно важно, чтобы результаты экспертизы в Амулсарском руднике были достоверными.

Как передает Арменпресс, так сказал исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий список блока «Мой шаг», в ходе предвыборной агитации в Сисиане.

«Когда я вступил в должность премьер-министра, мне необходимо было иметь полную информацию, на основании которой можно было принять окончательное решение. К моему удивлению, такой информации не было, ее нет и сегодня. И для нас вопросом из вопросов является следующий: является ли эксплуатация Амулсарского рудника губительной для водных систем Джермука и Севана?», - сказал он.

Пашинян отметил, что в настоящее время в Следственном комитете РА в связи с деятельностью Амулсарского рудника возбуждено уголовное дело, цель которого — выяснить, какова оценка воздействия на окружающую среду, основанная на достоверных фактах и заложенная в основу разрешения на эксплуатацию.

«В рамках уголовного дела назначена экспертиза, и мы объявим международный конкурс, не пожалеем денег из бюджета, чтобы самая авторитетная и профессиональная международная компания провела эту экспертизу. Для нас чрезвычайно важно, чтобы результаты экспертизы в Амулсарском руднике были достоверными. И для этого есть все условия, поскольку я надеюсь, что вы уверены в том, что наше правительство и я лично не имеем какой-либо личной или другой заинтересованности в том или ином варианте решения», - подчеркнул Пащинян, добавив, что сразу же по получении результатов экспертизы он обсудит этот вопрос с представителями соседних с Амулсаром общин.