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В результате  ДТП в Иджеване  есть 1 пострадавший


2  декабря  в 02:54 часов в  службу  «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в городе Иджеван Тавушской  области на ул. Независимости произошло ДТП,    есть 1 пострадавший, необходима  помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.  

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА,  выяснилось, что по адресу на ул. Независимости, 21 автомобиль Opel Astra G (водитель Г.А., 1979 г/р) съехал с проезжей  части и врезался в дерево.

До приезда  спасателей  водитель был госпитализирован в Иджеванский  МЦ, где медики  оценили его состояние  удовлетворительным.

Спасатели обесточили машину  и завинтили  газовый  баллон. 




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