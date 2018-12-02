В результате  ДТП в Иджеване  есть 1 пострадавший

2 декабря в 02:54 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в городе Иджеван Тавушской области на ул. Независимости произошло ДТП, есть 1 пострадавший, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что по адресу на ул. Независимости, 21 автомобиль Opel Astra G (водитель Г.А., 1979 г/р) съехал с проезжей части и врезался в дерево.

До приезда спасателей водитель был госпитализирован в Иджеванский МЦ, где медики оценили его состояние удовлетворительным.

Спасатели обесточили машину и завинтили газовый баллон.