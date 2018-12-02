В  Армении ожидается переменчивая погода

В Армении 2 декабря днем и 3-4 декабря ожидается погода без осадков. 5 декабря в большинстве районов Армении, 6 декабря – в отдельных районах, а со второй половины дня 7 декабря ожидаются осадки.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

2 декабря температура повысится на 2-3 градуса, в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе – на 5-6 градусов, а 3-го везде понизится на 3-4 градуса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване 2 декабря днем и 3-4 декабря ожидается погода без осадков. 5 декабря время от времени, а 7 декабря вечером ожидаются дожди.