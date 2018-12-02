Время в Ереване: 11:07:36,   2 Декабрь

В  Армении ожидается переменчивая погода


В Армении 2 декабря днем  и 3-4  декабря ожидается погода без осадков. 5 декабря  в большинстве  районов  Армении,   6 декабря – в отдельных районах, а со второй  половины дня 7 декабря ожидаются осадки.

Ветер  юго-западный, скорость 3-8  м/с.

2  декабря температура  повысится на 2-3 градуса,  в Лори, Тавуше, Сюнике  и Арцахе – на 5-6 градусов, а 3-го везде понизится на 3-4 градуса. 

 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,  в  Ереване 2  декабря днем и   3-4  декабря ожидается погода без осадков.   5  декабря время от времени, а 7 декабря вечером ожидаются дожди. 




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