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Никол Пашинян видит необходимость внедрения  механизмов  сдержек и противовесов  в  систему  управления


Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий  список  блока «Мой  шаг», не  считает, что Конституцию нужно подвергнуть глобальным изменениям. Однако, по его мнению, некоторые  положения  являются  проблемными.

Как передает Арменпресс, исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий  список  блока «Мой  шаг», в ходе  предвыборной  агитации в  Сисиане   сказал, что в их предвыборной программе  нет ничего о глобальных изменениях Конституции, поскольку такие  изменения, как  и изменения  системы  государственного управления должны  был оправданны. 

«Вы представляете, после  каждых выборов брать и менять Конституцию!  Эта  Конституция  принята  всего 7 месяцев  назад и вступила  силу. Давайте  дадим ей  поработать. Если увидим, что необходимо изменить систему государственного управления и вернуться к  президентской  модели, то мы, конечно, не  стеснены в этом вопросе. Если народ захочет, мы  это сделаем», - сказал Пашинян.

В  то же  время он считает, что в  Конституции есть положения, которые должны  быть изменены непременно.  

«К примеру, в Конституции говорится, что депутатом НС  и министром могут стать лица, которые  в последние  4  годы  были гражданами только Республики Армения  и постоянно проживали в Республике Армения. Если в  случае депутата НС  это положение справедливо, то в отношении исполнительной  власти, как  мы  считаем, здесь есть определенные ограничения  для  вовлечения диаспорального потенциала в  систему  управления  Армении. Мы  должны подумать, что даже  в  случае  депутата надо подумать – менять или не менять», - отметил Пашинян.

По его словам, необходимо совершить серьезные шаги и в вопросе внедрения  четких  механизмов  сдержек и противовесов  в  систему  управления, но так, чтобы  не  нарушить вертикальную пирамиду системы и четко обозначить, кто является главой  государства. 

«Много говорится, и я  в  том числе, что эта  Конституция – суперпремьерская, и мы, разумеется, должны  предпринять  серьезные шаги и в вопросе внедрения  четких  механизмов  сдержек и противовесов  в  систему  управления, чтобы  в нашей  стране были ограничены  и искоренены все  возможности диктатуры и автократии. Но, преследуя эту  цель, не нужно упускать и другой вопрос. Весьма  важно не  нарушить   вертикальную пирамиду власти, чтобы  страна была  управляемой. Недопустимо, чтобы в государстве не было    четко обозначено, кто является главой  государства. Это потенциальный  кризис  для  страны и может стать причиной  постоянных потрясений. Да, в  этой  Конституции четко прописано, что главой  государства является премьер-министр, но я согласен, что необходимо внедрение  четких  механизмов  сдержек и противовесов  в  систему  управления, чтобы все  ветви власти могли контролировать друг друга», - сказал в  заключение  Никол Пашинян. 




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