Никол Пашинян видит необходимость внедрения  механизмов  сдержек и противовесов  в  систему  управления

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий список блока «Мой шаг», не считает, что Конституцию нужно подвергнуть глобальным изменениям. Однако, по его мнению, некоторые положения являются проблемными.

Как передает Арменпресс, исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий список блока «Мой шаг», в ходе предвыборной агитации в Сисиане сказал, что в их предвыборной программе нет ничего о глобальных изменениях Конституции, поскольку такие изменения, как и изменения системы государственного управления должны был оправданны.

«Вы представляете, после каждых выборов брать и менять Конституцию! Эта Конституция принята всего 7 месяцев назад и вступила силу. Давайте дадим ей поработать. Если увидим, что необходимо изменить систему государственного управления и вернуться к президентской модели, то мы, конечно, не стеснены в этом вопросе. Если народ захочет, мы это сделаем», - сказал Пашинян.

В то же время он считает, что в Конституции есть положения, которые должны быть изменены непременно.

«К примеру, в Конституции говорится, что депутатом НС и министром могут стать лица, которые в последние 4 годы были гражданами только Республики Армения и постоянно проживали в Республике Армения. Если в случае депутата НС это положение справедливо, то в отношении исполнительной власти, как мы считаем, здесь есть определенные ограничения для вовлечения диаспорального потенциала в систему управления Армении. Мы должны подумать, что даже в случае депутата надо подумать – менять или не менять», - отметил Пашинян.

По его словам, необходимо совершить серьезные шаги и в вопросе внедрения четких механизмов сдержек и противовесов в систему управления, но так, чтобы не нарушить вертикальную пирамиду системы и четко обозначить, кто является главой государства.

«Много говорится, и я в том числе, что эта Конституция – суперпремьерская, и мы, разумеется, должны предпринять серьезные шаги и в вопросе внедрения четких механизмов сдержек и противовесов в систему управления, чтобы в нашей стране были ограничены и искоренены все возможности диктатуры и автократии. Но, преследуя эту цель, не нужно упускать и другой вопрос. Весьма важно не нарушить вертикальную пирамиду власти, чтобы страна была управляемой. Недопустимо, чтобы в государстве не было четко обозначено, кто является главой государства. Это потенциальный кризис для страны и может стать причиной постоянных потрясений. Да, в этой Конституции четко прописано, что главой государства является премьер-министр, но я согласен, что необходимо внедрение четких механизмов сдержек и противовесов в систему управления, чтобы все ветви власти могли контролировать друг друга», - сказал в заключение Никол Пашинян.