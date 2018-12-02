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Президент Армении принял лауреата  Госпремии РА за 2018г. за всемирный вклад в IT- сферу Джеймса Трушарда


Президент Армении  Армен Саркисян принял лауреата  Госпремии РА за 2018г. за всемирный вклад в  сферу информационных технологий,  соучредителя и президента компании National Instruments Джеймса Трушарда.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, президент Саркисян поздравил  Джеймса Трушарда, отметив, что Армения  неизменно уделяет особое  внимание развитию информационных технологий  и может стать эффективным партнером в  этой  сфере.

«Армения – одна из ведущих стран мира, где  мы можем развивать новые  идеи, новые  технологии и стать частью глобальных изменений  21-го века», - сказал Армен Саркисян. Он отметил, что сегодня  даже  крупные компании идут на  новые  стартапы, где  предоставляется  свобода новаторскому  потенциалу молодежи, свежим и амбициозным идеям – с использованием новых моделей  развития, открывая перед ней возможность горизонтальной  деятельности для  новаций.

Джеймс Трушард поблагодарил за награду и столь высокую оценку своей  деятельности со стороны Армении. Он отметил, что в Армении существует огромный  потенциал в сфере информационных технологий, где  могут быть  вполне реальные возможности  экспорта.  

Ежегодная  премия РА   за всемирный вклад в  сферу информационных технологий была установлена по указу Президента  Армении в  2009 году, а в 2018 году  была  переименована в  Государственную премию РА   за всемирный вклад в  сферу информационных технологий.

Джеймс Трушард стал девятым лауреатом этой  премии.




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