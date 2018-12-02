Президент Армении принял лауреата  Госпремии РА за 2018г. за всемирный вклад в IT- сферу Джеймса Трушарда

Президент Армении Армен Саркисян принял лауреата Госпремии РА за 2018г. за всемирный вклад в сферу информационных технологий, соучредителя и президента компании National Instruments Джеймса Трушарда.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, президент Саркисян поздравил Джеймса Трушарда, отметив, что Армения неизменно уделяет особое внимание развитию информационных технологий и может стать эффективным партнером в этой сфере.

«Армения – одна из ведущих стран мира, где мы можем развивать новые идеи, новые технологии и стать частью глобальных изменений 21-го века», - сказал Армен Саркисян. Он отметил, что сегодня даже крупные компании идут на новые стартапы, где предоставляется свобода новаторскому потенциалу молодежи, свежим и амбициозным идеям – с использованием новых моделей развития, открывая перед ней возможность горизонтальной деятельности для новаций.

Джеймс Трушард поблагодарил за награду и столь высокую оценку своей деятельности со стороны Армении. Он отметил, что в Армении существует огромный потенциал в сфере информационных технологий, где могут быть вполне реальные возможности экспорта.

Ежегодная премия РА за всемирный вклад в сферу информационных технологий была установлена по указу Президента Армении в 2009 году, а в 2018 году была переименована в Государственную премию РА за всемирный вклад в сферу информационных технологий.

Джеймс Трушард стал девятым лауреатом этой премии.