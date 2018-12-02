Свобода, демократия и суверенитет касаются не только тех граждан, которые намерены голосовать на предстоящих выборах за блок «Мой шаг». Это касается всех граждан, которые делают какой-либо выбор – согласно своему самостоятельному, суверенному решению, кто не позволяет никому направлять и решать вместо него.

Как передает Арменпресс, так сказал исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий список блока «Мой шаг», в ходе предвыборной агитации в Сисиане.

«Есть только один способ направлять и ориентировать во время выборов – это агитационная кампания, когда надо слушать политических деятелей и партии, узнавать их и, в конце концов, самому решить, за кого голосовать. Сегодня мы в статусе власти и говоря «демократия», мы не имеем в виду только то, что выгодно нам. Когда мы говорим «свобода», это значит – свобода для всех граждан, для тех, кто согласен с нами, и тех, кто с нами не согласен», - сказал Пашинян.

Он рассказал, как в 2017г. во время выборов Совета старейшин Еревана их политическая команда обнаружила в одном из штабов РПА доказательства того, что раздавались взятки.

«Мы обратились в прокуратуру, однако нам отказали в возбуждении уголовного дела. Тогда мы обратились в суд, чтобы отменить решение о прекращении уголовного дела. В процессе этого судебного дела произошла революция, и только после революции я узнал, что суд удовлетворил наш иск, и Специальная следственная служба возобновила расследование уголовного дела по факту взятки. На сегодняшний день оно отправлено в суд, следственный орган нашел доказательства того, что этот штаб раздал взятки на 130 тысяч долларов, и 11 человек из этого штаба теперь в статусе подсудимых», - сказал Пашинян.

По словам и.о. премьер-министра, это должно стать серьезным сигналом для тех, кто намерен исказить волю граждан Армении каким-либо незаконным способом.

«Я имею в виду всех. Могут найтись такие, кто попытается незаконным способом оказать, образно говоря, «медвежью услугу», чтобы обеспечить голоса в пользу блока «Мой шаг». Блок «Мой шаг» не нуждается ни в одном нечестном голосе. Пусть никто и не пытается оказать незаконную услугу блоку «Мой шаг» на выборах, потому что даже один голос, полученный таким путем, унизителен для нас, лично для меня, для революции. Мы не должны позволить никому воздействовать на волю гражданина», — сказал в заключение Никол Пашинян.