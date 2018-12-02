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Состоялся телефонный  разговор президента РА  Армена Саркисяна  с новоизбранным президентом Грузии Саломе  Зурабишвили  


Президент Армении Армен Саркисян провел телефонный  разговор с новоизбранным президентом Грузии Саломе  Зурабишвили.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, Армен Саркисян поздравил  Саломе  Зурабишвили с избранием на пост президента  страны и выразил надежду, что сформировавшиеся между  Арменией  и Грузией дружественные и партнерские  отношения будут успешно развиваться и впредь.

 




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