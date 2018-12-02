Состоялся телефонный  разговор президента РА  Армена Саркисяна  с новоизбранным президентом Грузии Саломе  Зурабишвили  

Президент Армении Армен Саркисян провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, Армен Саркисян поздравил Саломе Зурабишвили с избранием на пост президента страны и выразил надежду, что сформировавшиеся между Арменией и Грузией дружественные и партнерские отношения будут успешно развиваться и впредь.