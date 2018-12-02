Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с кончиной Джорджа Буша-старшего

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с кончиной 41-го президента США Джорджа Буша-старшего.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, в послании, в частности, говорится:

«С глубокой скорбью узнал весть о кончине 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. Он был достойным американцем, большим патриотом, который оставил заметный след не только в американской, но и в мировой политике.

Мы, армяне, всегда будем с благодарностью вспоминать Джорджа Буша-старшего и как великого политического деятеля, и как большого гуманиста. Еще в бытность вице-президентом США после разрушительного Спитакского землетрясения он отправил членов своей семьи в Армению, чтобы они сопровождали американскую помощь и разделили нашу великую скорбь.

Именно в годы президентства Джорджа Буша Армения вновь обрела независимость и установила дипломатические отношения с США. Он оказал большую поддержку становлению и укреплению независимой государственности нашей страны.

От имени народа Армении и от себя лично прошу Вас передать наши глубокие соболезнования семье президента Буша и всему народу Соединенных Штатов. В этот тяжелый момент с Вами наши сердца и наши молитвы».