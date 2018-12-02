По данным на 10:30 часов 2 декабря, дорога Степанцминда-Ларс открыта только для легкого пассажирского транспорта. Для большегрузов дорога пока закрыта.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-сферы РА со ссылкой на информацию департамента дорог ЧС МВД Грузии.