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Дорога  Степанцминда-Ларс открыта  только для  легкого  пассажирского транспорта


По данным на 10:30 часов 2 декабря,   дорога  Степанцминда-Ларс открыта  только для  легкого  пассажирского транспорта. Для  большегрузов  дорога  пока закрыта.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства транспорта, связи и IT-сферы  РА со ссылкой  на  информацию департамента дорог ЧС МВД Грузии.




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