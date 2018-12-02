Время в Ереване: 11:07:36,   2 Декабрь

Перевал Варденяц труднопроходим, на перевале  Сараван – туман


По данным на 10:00 часов 2 декабря,  на автодорогах Вардениса и Вайка снегопад.

Перевал Варденяц труднопроходим.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства транспорта, связи и IT-сферы  РА, на перевале  Сараван – туман, видимость 20–50 метров.

Проводится обработка дорожного полотна солью и песком.

Все дороги  республиканского и межгосударственного значения открыты.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации