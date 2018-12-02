Перевал Варденяц труднопроходим, на перевале  Сараван – туман

По данным на 10:00 часов 2 декабря, на автодорогах Вардениса и Вайка снегопад.

Перевал Варденяц труднопроходим.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-сферы РА, на перевале Сараван – туман, видимость 20–50 метров.

Проводится обработка дорожного полотна солью и песком.

Все дороги республиканского и межгосударственного значения открыты.