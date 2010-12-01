Анонс мероприятий на 3 декабря
16:58, Декабрь 01, 2018
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- 11:58 Состоялся телефонный разговор президента РА Армена Саркисяна с новоизбранным президентом Грузии Саломе Зурабишвили
- 11:26 Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с кончиной Джорджа Буша-старшего
- 10:56 Дорога Степанцминда-Ларс открыта только для легкого пассажирского транспорта
- 10:45 Перевал Варденяц труднопроходим, на перевале Сараван – туман
- 01.12-16:58 Анонс мероприятий на 3 декабря
- 01.12-16:30 Предстоящие на 2 декабря мероприятия
- 01.12-15:42 Гаагская церковь ведет 800-часовой беспрерывный молебен — с целью недопущения депортации армянской семьи
- 01.12-15:21 Ведущая к Верхнему Ларсу дорога Гудаури-Коби закрыта для большегрузов с прицепами
- 01.12-15:00 В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих
- 01.12-14:32 За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия более 120 раз
- 01.12-14:27 Из-за акций протеста в Париже закрыты центральные станции метро
- 01.12-14:19 Никол Пашинян отбудет в РФ с рабочим визитом
- 01.12-13:55 Указом президента РА назначен судья Суда по делам банкротства
- 01.12-13:50 С 5 декабря в большинстве районов Армении ожидаются осадки
- 01.12-13:41 Начав с образования, следует ковать дальнейшие успехи граждан — Никол Пашинян в Мегри
- 01.12-12:40 Рождественская ярмарка в Ереване откроется 6 декабряна Северном проспекте
- 01.12-12:18 Бокс могут изъять из программы Олимпийских игр в Токио
- 01.12-11:54 Буш-старший обладал высокими лидерскими качествами и вдохновлял не одно поколение американцев — Трамп
- 01.12-11:53 В заседании ЕАЭС примет участие и.о. премьер-министра — комментарий Арарата Мирзояна
- 01.12-11:40 Проверяются сигналы, содержащие данные об очевидных избирательных преступлениях — по 6 из них готовятся материалы
- 01.12-11:28 Аронян вновь в десятке лучших шахматистов мира
- 01.12-11:11 Трудная победа «Урарту» над ФИМА — баскетбол
- 01.12-11:07 Европейские индексы - 30-11-18
- 01.12-11:06 Американские индексы выросли - 30-11-18
- 01.12-11:05 Цены на цветные металлы - 30-11-18
- 01.12-11:03 Цены на драгоценные металлы не изменились - 30-11-18
- 01.12-11:03 В возрасте 94 лет скончался Джордж Буш-старший
- 01.12-11:01 Цены на нефть не изменились - 30-11-18
- 01.12-10:55 На автодорогах Спитака и Вайка снегопад — дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта
- 01.12-10:51 Никол Пашинян вручил Государственную премию Республики Армения за всемирный вклад в сферу ИТ соучредителю и президенту компании NationalInstruments Джеймсу Трушарду
- 30.11-23:11 Србуи Саркисян представит Армению на конкурсе песни «Евровидение-2019»
- 30.11-21:52 Никол Пашинян принял соучредителя и президента компании National Instruments Джеймса Трушарда
- 30.11-21:37 Предстоящие на 1 декабря мероприятия
- 30.11-21:24 Подписано грантовое соглашение “По биоразнообразию и стабильному местному развитию в Армении”
- 30.11-20:52 Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей
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