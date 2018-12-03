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Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события


Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 3-го декабря, 8-й день агиткампании к выборам в НС Армении. Блок «Мой шаг» во главе с Николом Пашиняном продолжит агитацию в областяг Армении. Кандидат от блока «Мы» Артак  Зейналян вместе  соратниками  начнет агитационное  шествие  в административный  округ Ачапняк. «Светлая Армения» побывает в Берде, Ахарцине, Дилижане, Севане. Будут также встречи в Ереване.

В Центре профилактики ВИЧ  МЗ РА (Ачаряна 2) состоится мероприятие  к  Дню борьбы  со СПИДом. Открытие  лабораторной  инфраструктуры Республиканского центра профилактики СПИДа. Присутствуют министр здравоохранения  РА  Арсен Торосян, посол РФ  Сергей  Копыркин, постоянный  координатор ООН в  РА Шомби Шарп.

3-го декабря отмечается День инвалидов. Сегодня, 3-го декабря, состоится пресс-конференция

нач. Управления  по вопросам пожилых и инвалидов Минтруда и соцвопросов РА Артура Кесояна, председателя общества  «»Пюник» Акопа Абрамяна и др. Тема: 3 декабря – Международный  день инвалидов: проблемы сферы, программы, государственная политика. 

В Hotel Marriott Conference room Tigran Mets посол ОАЭ в РА Джассим Мухаммад аль Касими организует прием по случаю Национального праздника —  47-летия  образования  ОАЭ.

Приглашены  высокопоставленные  чиновники РА, представители дипкорпуса, деятели культуры  и др.

Посольство Италии в РА, Минкульт РА и Национальная картинная  галерея приглашают на пресс-ланч, посвященный  открытию выставки «Школа  Бернини – римское  барокко». Основные докладчики посол Италии в  РА  Винченцо дель Монако, и.о. министра культуры РА   Лилит Макунц, директор  Национальной картинной  галереи Арман Цатурян. Среди экспонатов  выставки – 55 произведения  высокого барокко из коллекции Палаццо Киччи в городе Аричча.

В К/з  Арама  Хачатуряна сегодня, 3-го декабря, состоится юбилейный концерт: выдающийся оперный  певец Барсег Туманян отмечает 60-летие большим концертом с Национальным филармоническим оркестром Армении.  Концерт представят дирижер Эдуард Топчян  и Заслуженный артист   РА   Мелик  Мависакалян.

В оригинальной  программе  концерта – любимые  песни Чарли Чаплина, Ллойда Вебера, Джорджа Гершвина и др. 

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