Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события

Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 3-го декабря, 8-й день агиткампании к выборам в НС Армении. Блок «Мой шаг» во главе с Николом Пашиняном продолжит агитацию в областяг Армении. Кандидат от блока «Мы» Артак Зейналян вместе соратниками начнет агитационное шествие в административный округ Ачапняк. «Светлая Армения» побывает в Берде, Ахарцине, Дилижане, Севане. Будут также встречи в Ереване.

В Центре профилактики ВИЧ МЗ РА (Ачаряна 2) состоится мероприятие к Дню борьбы со СПИДом. Открытие лабораторной инфраструктуры Республиканского центра профилактики СПИДа. Присутствуют министр здравоохранения РА Арсен Торосян, посол РФ Сергей Копыркин, постоянный координатор ООН в РА Шомби Шарп.

3-го декабря отмечается День инвалидов. Сегодня, 3-го декабря, состоится пресс-конференция

нач. Управления по вопросам пожилых и инвалидов Минтруда и соцвопросов РА Артура Кесояна, председателя общества «»Пюник» Акопа Абрамяна и др. Тема: 3 декабря – Международный день инвалидов: проблемы сферы, программы, государственная политика.

В Hotel Marriott Conference room Tigran Mets посол ОАЭ в РА Джассим Мухаммад аль Касими организует прием по случаю Национального праздника — 47-летия образования ОАЭ.

Приглашены высокопоставленные чиновники РА, представители дипкорпуса, деятели культуры и др.

Посольство Италии в РА, Минкульт РА и Национальная картинная галерея приглашают на пресс-ланч, посвященный открытию выставки «Школа Бернини – римское барокко». Основные докладчики посол Италии в РА Винченцо дель Монако, и.о. министра культуры РА Лилит Макунц, директор Национальной картинной галереи Арман Цатурян. Среди экспонатов выставки – 55 произведения высокого барокко из коллекции Палаццо Киччи в городе Аричча.

В К/з Арама Хачатуряна сегодня, 3-го декабря, состоится юбилейный концерт: выдающийся оперный певец Барсег Туманян отмечает 60-летие большим концертом с Национальным филармоническим оркестром Армении. Концерт представят дирижер Эдуард Топчян и Заслуженный артист РА Мелик Мависакалян.

В оригинальной программе концерта – любимые песни Чарли Чаплина, Ллойда Вебера, Джорджа Гершвина и др.

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