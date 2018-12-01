Время в Ереване: 11:07:36,   1 Декабрь

Гаагская церковь ведет 800-часовой беспрерывный молебен — с целью недопущения депортации армянской семьи


Уже более месяца,протестантская церковь Бетель, расположенная в Гааге,  ведет непрерывную службу в круглосуточном  режиме — с целью предотвратить депортацию (согласно решению суда) армянской семьи Тамразян на историческую родину.

В Нидерландах по закону запрещено полиции входить в храм, если в нем идет служба.

И  чтобы  спасти семью СасунаТамразяна, его женуАнуш, а также их детей - Айарпи, которой сейчас 21 год, 19-летней Вардуи и 15-летнего Сейрана, несколько священников со всей страны, начиная с 26 октября, по очереди без остановки ведут службу. В акции также принимают участие сотни добровольцев.

Как  передает Арменпресс, эта  история  оказалась в  центре  внимания  местных и иностранных СМИ. Семья Тамразянов приехала из Армении и прожила в Нидерландах более 9 лет.  Они уже  интегрировались в  местное  общество, у них уже  много друзей. 

25 ноября  правительство Нидерландов  приняло решение об отправке  их в Армению – безопасное  для  них место.

Как свидетельствует  адвокат  Геоман, в  такой  ситуации в Нидерландах около 400 детей.

Ранее в центре  внимания оказались подлежащие  депортации 12-летняя Лили и 13-летний  Овик, которые, потеряв надежду остаться в стране, скрылись. После  долгих поисков  их нашли. К тому  времени в стране набрали силу  акции протеста  в  защиту  армянских детей. Министр юстиции  Марк Гарберс, использовав свои полномочия, предоставил детям вид на жительство.  

В 2013г. в Нидерландах был принят закон, согласно которому предоставляется прибежище находящимся в  стране детям, если их заявление  находится в  процессе  рассмотрения  более 5 лет, однако, как  отмечает Геоман, он применяется крайне  редко.

 В поддержку семьи протестантская церковь в Гааге ведет непрерывную службу в круглосуточном  режиме – она продолжается 800 часов, уже 5-ю неделю.

 

 

 


 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации