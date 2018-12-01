Гаагская церковь ведет 800-часовой беспрерывный молебен — с целью недопущения депортации армянской семьи

Уже более месяца,протестантская церковь Бетель, расположенная в Гааге, ведет непрерывную службу в круглосуточном режиме — с целью предотвратить депортацию (согласно решению суда) армянской семьи Тамразян на историческую родину.

В Нидерландах по закону запрещено полиции входить в храм, если в нем идет служба.

И чтобы спасти семью СасунаТамразяна, его женуАнуш, а также их детей - Айарпи, которой сейчас 21 год, 19-летней Вардуи и 15-летнего Сейрана, несколько священников со всей страны, начиная с 26 октября, по очереди без остановки ведут службу. В акции также принимают участие сотни добровольцев.

Как передает Арменпресс, эта история оказалась в центре внимания местных и иностранных СМИ. Семья Тамразянов приехала из Армении и прожила в Нидерландах более 9 лет. Они уже интегрировались в местное общество, у них уже много друзей.

25 ноября правительство Нидерландов приняло решение об отправке их в Армению – безопасное для них место.

Как свидетельствует адвокат Геоман, в такой ситуации в Нидерландах около 400 детей.

Ранее в центре внимания оказались подлежащие депортации 12-летняя Лили и 13-летний Овик, которые, потеряв надежду остаться в стране, скрылись. После долгих поисков их нашли. К тому времени в стране набрали силу акции протеста в защиту армянских детей. Министр юстиции Марк Гарберс, использовав свои полномочия, предоставил детям вид на жительство.

В 2013г. в Нидерландах был принят закон, согласно которому предоставляется прибежище находящимся в стране детям, если их заявление находится в процессе рассмотрения более 5 лет, однако, как отмечает Геоман, он применяется крайне редко.

В поддержку семьи протестантская церковь в Гааге ведет непрерывную службу в круглосуточном режиме – она продолжается 800 часов, уже 5-ю неделю.



