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Ведущая к Верхнему Ларсу дорога Гудаури-Коби закрыта для большегрузов с прицепами


По данным на 14:00 часов 1 декабря, в связи с неблагоприятными погодными условиями дорога Гудаури-Коби, ведущая к Верхнему  Ларсу,  закрыта для  большегрузов  с прицепами.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства транспорта, связи и IT-сферы  РА.

Дорога  Степанцминда-Ларс открыта  для  пассажирских видов  транспорта.

 

 




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