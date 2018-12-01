Ведущая к Верхнему Ларсу дорога Гудаури-Коби закрыта для большегрузов с прицепами

По данным на 14:00 часов 1 декабря, в связи с неблагоприятными погодными условиями дорога Гудаури-Коби, ведущая к Верхнему Ларсу, закрыта для большегрузов с прицепами.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-сферы РА.

Дорога Степанцминда-Ларс открыта для пассажирских видов транспорта.