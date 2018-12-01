В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Полиция применила слезоточивый газ во время проходящей в Париже акции против повышения цен на бензин. Арестовано 24 человека.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Из-за акций протеста в Париже закрыты семь центральных станций метро. Безопасность столичных выступлений против повышения цен на бензин обеспечивают около шести тысяч полицейских и жандармов.

Акции протеста «желтых жилетов» начались 17 ноября. На прошлой неделе в них приняли участие 100.000 человек.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что власти понимают обеспокоенность народа, но не будут менять курс.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр.