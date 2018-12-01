За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия более 120 раз

За период 25 ноября - 1 декабря на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня более 120 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1300 выстреловиз стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха полностью владеют ситуацией на передовой. Они продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.