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Из-за акций протеста в Париже закрыты центральные станции метро


Из-за акций протеста «желтых жилетов»   в Париже закрыты семь центральных станций метро.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Акции протеста «желтых жилетов» начались 17 ноября. На прошлой  неделе в  них приняли участие  100.000 человек.

Безопасность субботних столичных выступлений против повышения цен на бензин обеспечивают около шести тысяч полицейских и жандармов.

 

 

 




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