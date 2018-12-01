Из-за акций протеста в Париже закрыты центральные станции метро

Из-за акций протеста «желтых жилетов» в Париже закрыты семь центральных станций метро.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Акции протеста «желтых жилетов» начались 17 ноября. На прошлой неделе в них приняли участие 100.000 человек.

Безопасность субботних столичных выступлений против повышения цен на бензин обеспечивают около шести тысяч полицейских и жандармов.