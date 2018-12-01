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Никол Пашинян отбудет в РФ с рабочим визитом


Никол Пашинян отбудет в  РФ  с рабочим  визитом. 6 декабря  в Санкт-Петербурге  Никол Пашинян примет участие  в  очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата премьер-министра РА, намечена  встреча  Никола Пашиняна с представителями армянской  общины.

 

 




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