Никол Пашинян отбудет в РФ с рабочим визитом. 6 декабря в Санкт-Петербурге Никол Пашинян примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, намечена встреча Никола Пашиняна с представителями армянской общины.