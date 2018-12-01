Указом президента РА назначен судья Суда по делам банкротства

Указом президента РА Армена Саркисяна, Гагик Авакян назначен судьей Суда по делам банкротства.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.

«Принимая за основу ч.1 ст.139 и ч.7 ст.166 Конституции РА, а также предложение по решению Высшего судебного совета ԲԴԽ-51-Ո-142 от 23 ноября 2018г., назначить ГагикаАвакяна судьей Суда по делам банкротства сроком на 3 года», - говорится в указе.