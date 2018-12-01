Время в Ереване: 11:07:36,   1 Декабрь

Указом президента РА назначен судья Суда по делам банкротства


Указом президента  РА Армена Саркисяна, Гагик Авакян  назначен судьей Суда по делам банкротства.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

«Принимая за основу ч.1 ст.139 и ч.7 ст.166 Конституции РА, а также предложение по решению Высшего судебного совета ԲԴԽ-51-Ո-142  от 23 ноября 2018г.,  назначить ГагикаАвакяна  судьей Суда по делам банкротства сроком на 3  года», - говорится в указе.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации