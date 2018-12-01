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С 5 декабря в большинстве районов Армении ожидаются осадки


1 декабря днем, 2-го – ночью и 5-6 декабря в большинстве  районов  Армении ожидаются осадки, в Лори и предгорьях Сюника – в виде  снега.  

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, 2 декабря днем  и 3-4 декабря ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

2  декабрятемпература  повысится на 2-3градуса,  вЛори, Тавуше, Сюнике  и Арцахе – на 5-6градусов, а 3-го везде понизится на 3-4градуса.

В Ереване 1 декабря днем, 2-го – ночью и 5-6 декабря ожидаются дожди. 2 декабря днем  и 3-4 декабря ожидается погода без осадков.

 




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