С 5 декабря в большинстве районов Армении ожидаются осадки

1 декабря днем, 2-го – ночью и 5-6 декабря в большинстве районов Армении ожидаются осадки, в Лори и предгорьях Сюника – в виде снега.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, 2 декабря днем и 3-4 декабря ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

2 декабрятемпература повысится на 2-3градуса, вЛори, Тавуше, Сюнике и Арцахе – на 5-6градусов, а 3-го везде понизится на 3-4градуса.

В Ереване 1 декабря днем, 2-го – ночью и 5-6 декабря ожидаются дожди. 2 декабря днем и 3-4 декабря ожидается погода без осадков.